مفيش مفاوضات.. أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقد أشرف بن شرقي

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تطورات ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

أشرف بن شرقي

وأكد أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن الأهلي لم يتواصل مع أشرف بن شرقي حتى الآن لبدء مفاوضات تجديد عقده، رغم وجود تمسك كبير باستمراره داخل القلعة الحمراء.

وأوضح أن تجديد عقد الجناح المغربي قد يشهد بعض الصعوبات، في ظل الشروط المالية التي ستُحدد مسار المفاوضات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي ترغب في الحفاظ على خدمات اللاعب، الذي يُعد أحد العناصر المؤثرة في تشكيل الفريق.

وأضاف أن بن شرقي يشارك بصفة أساسية مع الأهلي، ويحظى بأهمية فنية داخل الفريق، وهو ما يعزز رغبة النادي في استمراره، خاصة في ظل حاجة الجهاز الفني إلى الحفاظ على العناصر المميزة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار أمير هشام إلى أن العامل المالي سيكون حاسمًا في تحديد مصير المفاوضات، موضحًا أن تجديد عقد اللاعب يرتبط بمدى التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط المالية التي تناسب الطرفين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال التوصل إلى تفاهم بين إدارة الأهلي وأشرف بن شرقي بشأن المقابل المالي وبنود التعاقد، فإن تجديد عقد الجناح المغربي سيظل خيارًا مطروحًا بقوة.