بعد القاضية الأهلاوية.. عمرو الدردير يعلق على خسارة الزمالك لقب أفريقيا

حرص الناقد الرياضي عمرو الدردير على دعم لاعبي فريق كرة اليد بنادي الزمالك، عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بالبطولة المقامة حاليًا في أنجولا.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هارد لك رجال يد الزمالك، مباراة كبيرة في ظروف صعبة، عملتوا اللي عليكم».

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في مواجهة قوية حُسمت في الثواني الأخيرة.

وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بينما يمتلك الزمالك 12 لقبًا في البطولة.