هشام يكن يفتح النار على مجلس لبيب بعد خسارة الزمالك لقب أفريقيا لكرة اليد

شن هشام يكن، نجم الزمالك السابق، هجومًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، عقب خسارة فريق كرة اليد لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بالبطولة المقامة حاليًا في أنجولا.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منتقدًا نتائج فريق اليد في الفترة الأخيرة: «استكمالًا لإنجازات مجلس لبيب والكادر الكبير كابتن هشام نصر، الزمالك يخسر من الأهلي في أقل من شهر برونزية كأس العالم وبطولة أفريقيا لليد».

وأضاف: «مجلس لبيب استلم الزمالك 12 بطولة في اليد والأهلي خمسة، دلوقتي الأهلي 9».

وكان الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية، ليحصد اللقب القاري ويرفع رصيده إلى 9 ألقاب في البطولة، مقابل 12 لقبًا للزمالك.