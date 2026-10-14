في آخر فيمتو ثانية.. خالد طلعت يعلق على فوز الأهلي المثير أمام الزمالك

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على تتويج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم في أنجولا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القاضية ممكن.. الأهلي يهزم الزمالك بهدف قاتل في آخر فيمتو ثانية 26-25 ليتوج بطلًا لأفريقيا لكرة اليد.. ملوك الصالات».

وتوج الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بلقب البطولة القارية، بعدما حسم المواجهة أمام غريمه التقليدي الزمالك في الثواني الأخيرة، في نهائي مثير شهد منافسة قوية بين الفريقين.

وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بينما يمتلك الزمالك 12 لقبًا، ليواصل الفريقان المنافسة على زعامة القارة في اللعبة.