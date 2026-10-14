حتى دي مش نافعين فيها.. أسامة حسن يهاجم الزمالك بعد خسارة نهائي اليد

علق أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، بغضب على خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد، بعد هزيمته بنتيجة 26-25 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في أنجولا.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأهلي يهزم الزمالك في كورة اليد، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، أنتم أصلًا بتوع يد، حتى دي مش نافعين فيها».

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم المواجهة أمام غريمه التقليدي بهدف قاتل في الثواني الأخيرة.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بينما يمتلك الزمالك 12 لقبًا في البطولة.