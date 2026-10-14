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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على الزمالك وحصد اللقب الأفريقي

يد الاهلي
يد الاهلي
محمد بدران   -  
يارا أمين

علق الإعلامي أحمد شوبير على تتويج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بالبطولة المقامة حاليًا في أنجولا.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مبرووووك للنادي الأهلي التتويج ببطولة أفريقيا لكرة اليد بعد مباراة مثيرة وممتعة جدًا أمام الزمالك، لقاء يليق بنهائي أفريقيا للكبيرين».

ونجح الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، في حسم اللقب القاري بعد مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك، انتهت بفوز الفريق الأحمر بفارق هدف وحيد، في لقاء شهد إثارة حتى الثواني الأخيرة.

وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بينما يمتلك الزمالك 12 لقبًا في البطولة.

ويأتي اللقب الجديد ليضيف إنجازًا إلى سجل الأهلي في كرة اليد الأفريقية، بعد تفوقه على الزمالك في النهائي وحسم المواجهة لصالحه بنتيجة 26-25.

أحمد شوبير فوز الأهلي على الزمالك النادي الأهلي الزمالك الاهلي

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