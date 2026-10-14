خالد الغندور يهنئ الأهلي بعد الفوز على الزمالك والتتويج ببطولة أفريقيا لكرة اليد

هنأ الإعلامي خالد الغندور النادي الأهلي بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، في مواجهة قوية حُسمت في الثواني الأخيرة بفارق هدف، وفقًا لما ذكره الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب خالد الغندور في منشوره: «مبروك الأهلي بطل أفريقيا في كرة اليد بعد الفوز على الزمالك في الثواني الأخيرة بفارق هدف».

نتيجة المباراة

توج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد على حساب الزمالك بعد الفوز عليه 26/25 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم .



أنهى فريق يد الزمالك الشوط الأول أمام الأهلي متقدما 10/9 في المباراة المقامة بينهما بنهائي إفريقيا .