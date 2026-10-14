أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع ثنائي غزل المحلة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع ثنائي غزل المحلة مصطفى إبراهيم وإبراهيم سامي.

وكتب احمد حسن نقلا عن المصدر: "لم نتفاوض مع مصطفى إبراهيم أو إبراهيم سامي، وكل ما يتردد حول اهتمام النادي بالثنائي كلام عار من الصحة".

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام كيتارا الأوغندي

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أوغندا، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة العودة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، في إطار سعي الأهلي لمواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب القاري.