أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع معادية بدون طيار فوق مضيق هرمز، في تطور جديد بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.

وذكر مكتب العلاقات العامة بالجيش الإيراني، في بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة أثناء تحليقها فوق مياه الخليج، وتمكنت من إسقاطها باستخدام أنظمة دفاع جوي محلية الصنع، تعمل ضمن شبكة الدفاع الجوي المتكاملة الإيرانية.

ولم يكشف البيان عن هوية الجهة التي كانت تشغل الطائرة المسيرة، كما لم يحدد التوقيت الذي جرى فيه إسقاطها.

ويأتي الإعلان الإيراني في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا ضد إيران في 28 فبراير، وهو ما دفع طهران إلى الرد بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة في أنحاء المنطقة، إلى جانب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.

وكانت مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، والتي استهدفت تمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سلام نهائي لاحقًا، قد انهارت بسبب خلافات بين الأطراف، من بينها الخلاف بشأن الملاحة في مضيق هرمز.