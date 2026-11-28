أشاد الشيخ جابر البغدادي، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، بأداء المتسابق عبد الرحمن أبو فايد، الملقب بـ«الحصري الصغير»، خلال الحلقة السادسة من المسابقة، معرباً عن إعجابه بموهبته وقدرته على تقديم التلاوة وفقاً لمدرسة التلاوة المصرية الأصيلة.

امتداد للمدرسة الأصيلة المصرية

وقال الشيخ جابر البغدادي، موجهاً حديثه للمتسابق: «بحييك، بشوف فيك النبوغ المصري الجميل، وامتداد للمدرسة الأصيلة المصرية»، مشيداً بما يمتلكه من موهبة قرآنية متميزة.

ومن جانبه، وجه القارئ الشيخ طه النعماني رسالة إشادة خاصة إلى عبد الرحمن أبو فايد، معرباً عن إعجابه بصوته وأدائه، ومقترحاً عليه تقديم مصحف معلم بصوته ليستفيد منه الأطفال الذين يتعلمون تلاوة القرآن الكريم.

نعمل مصحف معلم

وقال الشيخ طه النعماني للمتسابق: «أنا بحبك، عايزين نعمل مصحف معلم، إيه رأيك يكون بصوتك للأطفال اللي زيك اللي بيقرأوا القرآن كما أُنزل، ربنا يفتح عليك».

وتعكس إشادة أعضاء لجنة التحكيم بالمتسابق عبد الرحمن أبو فايد حجم التقدير الذي تحظى به المواهب القرآنية الشابة، خاصة التي تسير على نهج كبار القراء المصريين، وتسهم في الحفاظ على تراث مدرسة التلاوة المصرية ونقله إلى الأجيال الجديدة.