أشادت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق عبد الرحمن أبو فايد، الملقب بـ«الحصري الصغير»، خلال مشاركته في الحلقة السادسة من البرنامج، وذلك بعد تقديمه تلاوة قرآنية نالت إعجاب أعضاء لجنة التحكيم.

تلاوة القرآن الكريم

ووجهت لجنة التحكيم كلمات إشادة للمتسابق، مثمنة قدراته الصوتية وتميز أدائه في تلاوة القرآن الكريم، قائلة: «قراءتك جيدة وحنجرتك ذهبية، ورحم الله الشيخ الحصري الذي تقوم بتقليده، ووفقك الله، كل مرة تبهرنا عن المرة اللي قبلها، وخليك مع الشيخ الحصري وربنا يحافظ عليك».

أبرز أعلام التلاوة في مصر

وأثنت اللجنة على التطور الملحوظ في أداء عبد الرحمن أبو فايد، مؤكدة أنه ينجح في كل مرة في تقديم مستوى مميز يفوق مشاركاته السابقة، كما وجهت له نصيحة بالاستمرار على نهج الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، الذي يُعد أحد أبرز أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي.