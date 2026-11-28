أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق، أن السيارة الملاكي كانت تسير بشكل من التهور وانتقلت من الحارات بشكل غير مأمون.

وقال حسن مهدي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيارات البترول تكون أكثر سيارات النقل الثقيل أمانا في القيادة لأن سائقي السيارات النقل البنزين يحصلون على دورات تدريبية".

وتابع حسن مهدي :" لا يرخص لأي سيارة نقل مواد بنزين إلا بعد استيفاء كل الشروط ويتم متابعة كل سياراة نقل بنزين ومسار حركتها ".

وأكمل حسن مهدي :" سائق سيارات نقل البنزين شايل قنبلة موقوتة ولا يقود بتهور"، مضيفا:" تانك سيارات نقل البترول مقسم إلى غرف لتقليل حجم الاهتزازات وتغير كتلة البنزين داخل السياراة ".

ولفت حسن مهدي:" اصطدام السيارة الملاكي بسيارة نقل مواد بترولية أدى إلى حدوث خلل في حركة البنزين داخل تانك سيارة نقل البنزين وبالتالي انقلب سيارة نقل البنزين