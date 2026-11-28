أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا بد من مراجعة إجراءات الأمن والسلامة لسيارات نقل المواد البترولية، مردفًا: “هل حصل عندنا حادثة زي كده، حصلت مرة خط غاز لما كسر لودر خط الغاز في طريق الإسماعيلية، لكن حادثة بالشكل ده والطريقة دي لا محصلتش”.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: “كل كارثة ليها تمن وتداعيات، في عندنا 32 حالة وفاة، وفي حالات لسه وضعهم صعب وربنا يشفي الجميع، مش مستني حاجة تاني تحصل زي كده”.

وأردف أحمد موسى: “عاملين حارات على الطريق السريع لعربات النقل، هل نقدر نعمل ده على الطريق الدائري، ربنا حبا مصر بشمس طول السنة، ليه منورش الطريق، لازم ننور الطريق، الطرق اللي في وسط المدن لازم تكون منورة، ويتعمل بالطاقة الشمسية، لازم نحافظ على أرواح الناس، برضه مفيش دولة في العالم بتنور كل طرقها”.

وأكمل: “في سلبيات كتير لازم نحلها، مهما وفر الطريق الدائري فلوس، مش يسوى روح واحد من اللي راحوا في حادث الوراق، ومينفعش الشارع كله يبقى ضلمة، بشوف ناس بتعدي وعربيات بتخبط منهم وفي منهم بيتفادى الناس وبيعمل حادثة”.

واستطرد أحمد موسى: “والله لو وقفت 10 الصبح وغلظت العقوبة عليهم، كله هيلتزم، طيب قدامكم أهو عربيات وتكاتك وتروسيكلات ماشية عكسي أو بتعمل غرز، أنت لو عملت حبس وجوبي محدش يقولك لا، مسؤوليتك يا دولة، مسؤوليتك يا حكومة أمام الله أنك تقدر تنقذ الأرواح، يبقى لازم تطبق القانون”.

وأشار إلى أن هناك أشخاصًا ضاربة بالقانون عرض الحائط، في عربية محملة ومايلة، ده مشهد، فين الضمير، طيب دي لو وقعت هتحصل كارثة، في عربيات شايلة زلط ورملة وأسمنت كله مكشوف، بيبوظ الطريق، الكلام ده مش بيحصل غير عندنا، ومفيش دولة في العالم ممكن تقبل بده”.

وأردف: “في ألمانيا عربية النقل تمشي في حارتها ولا يمكن أن تغيرها، اللي ماشي في حارته ماشي مطمن علشان محدش هيكسر عليه، وفي قانون بيتطبق، ركبت عربية مع واحد مصري في ألمانيا ملتزم بحارته، طيب إيه ما نقدر نعمل ده، في حد عايز حد يموت، حد عاوز دماء على الطرق، لا محدش عاوز كده.