أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية بأكملها في حالة حزن كبيرة بسبب حادث الطريق الدائري .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم غرامة تخطي السرعة توصل لـ 5000 جنيه بدلا من 100 و 200 جنيه عشان نحمي الناس وأرواح المصريين ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" مصر كلها امبارح صلت صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" شكرا لكل واحد قدم أموالا لدعم أسر الضحايا والمصابين في حادث الطريق الدائري وليه الناس بتتشتم وهي بتقدم مساعدات وتبرعات لضحايا ومصابي الحادث ".