ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.2 درجات على مقياس ريختر منطقة مانهاتن بيتش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، السبت، ما أثار حالة من القلق بين السكان، ودفع السلطات إلى تفعيل إجراءات الطوارئ وفحص البنية التحتية والمنشآت الحيوية، للتأكد من سلامتها عقب الهزة الأرضية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، بالقرب من مدينة مانهاتن بيتش، وشعر به سكان عدد من المناطق المحيطة، فيما أشارت التقديرات الأولية إلى أن مركز الهزة يقع على مسافة نحو 10 كيلومترات غرب جنوب غرب المدينة.

تفعيل إجراءات الاستجابة للزلازل

وأعلن جهاز الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس تفعيل إجراءات الاستجابة للزلازل، وإرسال فرق من 106 محطات إطفاء لإجراء عمليات تفتيش ميدانية للمباني والمنشآت والبنية التحتية، لرصد أي أضرار محتملة.

وأكدت إدارة الإطفاء عدم تسجيل إصابات أو أضرار إنشائية في التقييمات الأولية، وفقًا لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، بينما دعت السلطات المحلية السكان إلى الاستعداد لاحتمال وقوع هزات ارتدادية خلال الدقائق أو الساعات أو الأيام التالية للزلزال.

من جانبها، أكدت سلطات مانهاتن بيتش عدم وجود تهديد بحدوث موجات تسونامي عقب الهزة الأرضية، مطالبة المواطنين بمتابعة التحديثات الرسمية والالتزام بإرشادات السلامة.

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن تقديرات قوة الزلزال خضعت للمراجعة، بعدما أعلنت بعض التقارير الأولية أرقامًا مختلفة، وهو أمر معتاد في الساعات الأولى عقب وقوع الهزات الأرضية، لحين استقرار القراءات الزلزالية.

وتعد كاليفورنيا من أكثر الولايات الأمريكية تعرضًا للنشاط الزلزالي، بسبب وقوعها بالقرب من عدد من الصدوع النشطة، وفي مقدمتها صدع سان أندرياس، ما يجعل السلطات تعتمد أنظمة مراقبة واستجابة مستمرة للتعامل مع الزلازل.