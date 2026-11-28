عقد حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، مواليد 2009، محاضرة فنية مع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة منتخب كولومبيا، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ 32 من منافسات كأس العالم للناشئين.

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة على شرح كل التفاصيل الفنية المتعلقة بالمباراة، واستعراض نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب الكولومبي، إلى جانب تحليل طريقة لعبه وأبرز التغييرات التي طرأت على أدائه منذ المواجهة التي جمعت المنتخبين في بطولة سويسرا الودية خلال شهر أكتوبر الماضي.

واستعان عبد اللطيف بلقطات الفيديو لشرح أسلوب لعب المنافس، وتوضيح الاختلافات الفنية بين المنتخب الكولومبي في المواجهة الودية السابقة ومستواه الحالي، مع التركيز على كيفية التعامل مع نقاط قوته واستغلال الثغرات في صفوفه.

وشدد المدير الفني على ضرورة التركيز والالتزام بالتعليمات الفنية، وبذل أقصى جهد خلال المباراة، من أجل تحقيق الفوز ومواصلة مشوار الفراعنة في المونديال.