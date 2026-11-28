أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة تعقد اجتماعا استثنائيا غدا للحد من انتشار حوادث الطرق .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المطلوب في البلد بشكل عام تطبيق القانون والردع للحد من حوادث الطرق وتشديد العقوبات".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" مينفعش انهاردة عربية نقل تبقى غرامة تخطي السرعة 100 و 200 جنيه ومينفعش حد يتجاوز الإشارة الحمراء ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا محتاجين نشدد العقوبات للحد من انتشار حوادث الطرق وإحنا عندنا سلوكيات سلبية لا تحدث في إي مكان في العالم إلا مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" انهاردة الصبح فيه ناس لسه بتعمل غرز والنقل بيمشي في شمال الطريق ".