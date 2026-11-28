تواصل الفنانة هبة عبد العزيز تصوير مشاهدها في فيلم «الحارس»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم هاني سلامة، حيث تخوض من خلاله تجربة فنية جديدة بتجسيد شخصية بلوجر وصانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض خلال الأحداث لعدد من المواقف والتطورات التي تأتي في إطار تشويقي، يضيف مزيداً من الإثارة إلى سياق العمل.

ويقترب فريق عمل الفيلم من الانتهاء من تصوير جميع مشاهده، إذ لم يتبق سوى يوم واحد فقط على انتهاء التصوير، تمهيداً لدخول العمل مراحله النهائية استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب للكشف عن تفاصيل أكثر حول أحداثه والشخصيات التي يقدمها أبطاله.

وشهد فيلم «الحارس» عودة أبطاله إلى مواقع التصوير من جديد، لاستكمال المشاهد المتبقية، وذلك بعد فترة توقف استمرت لمدة عام كامل، قبل أن يستأنف المخرج وفريق العمل التصوير لإنجاز المشاهد النهائية ووضع الفيلم على الطريق نحو العرض السينمائي.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هاني سلامة وهبة عبد العزيز، مجموعة من الفنانين، من بينهم ميرهان حسين، ومرام علي، وأحمد الرافعي، ومحمود ياسين جونيور، ومحمد مهران، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، ويأتي العمل في إطار يجمع بين التشويق وتطورات درامية متعددة، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تتقاطع أحداثها على مدار الفيلم.

وتقدم هبة عبد العزيز في «الحارس» شخصية مختلفة عن الأدوار التي ظهرت بها في أعمالها السابقة، إذ تجسد شخصية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يضعها أمام مجموعة من المواقف التي تتداخل مع الخط الدرامي للأحداث، في تجربة جديدة تسعى من خلالها إلى تقديم مساحة تمثيلية متنوعة.

آخر أعمال هبة عبد العزيز السينمائية

وعلى جانب آخر، كانت آخر مشاركات الفنانة هبة عبد العزيز في السينما من خلال فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال»، الذي عُرض في نوفمبر 2025، وحقق نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً، بعدما وصلت إيراداته إلى نحو 90 مليون جنيه.

وشاركت هبة في الفيلم بشخصية صديقة الفنانة أسماء جلال وزوجة الفنان حاتم صلاح، الذي ظهر ضمن الأحداث في دور صديق الشخصية التي يقدمها الفنان عمرو يوسف، وشهد العمل مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم عمرو يوسف وأسماء جلال، إلى جانب ظافر العابدين، وماجد المصري، وفدوى عابد، وآية سليم، وهشام الشاذلي، والطفلة ريما مصطفى، مع ظهور الفنانة سوسن بدر ضيفة شرف.

والفيلم من قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني، وقدم معالجة درامية تدور حول العلاقات الإنسانية والعاطفية وتشابكاتها، من خلال مجموعة من الشخصيات والأحداث التي جمعت بين الطابع الاجتماعي والرومانسي.

وتأتي مشاركة هبة عبد العزيز في فيلم «الحارس» بعد ظهورها في «السلم والثعبان: لعب عيال»، لتواصل نشاطها السينمائي من خلال عمل جديد يجمعها بنجوم من أجيال مختلفة، في انتظار انتهاء التصوير وبدء الاستعدادات النهائية لطرح الفيلم في السينمات.