أعلن سامي قمصان، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة المارد الأحمر، لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، في المباراة التي ستُقام بينهما، غدًا الأحد، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت القائمة غياب الثنائي المحترف الجزائري منصف بقرار والمغربي سفيان بن جديدة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي – أشرف داري – ياسر إبراهيم – توفيق محمد – محمد هاني – كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – عمر الساعي – علي محمود – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود صلاح.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – عمر سيد معوص – أقطاي عبد الله.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى برفقة كل من الرجاء المغربي وأسكو دي كارا التوجولي.