كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، يواجهان تحديات سياسية متزايدة قد تعقد طموحاتهما لخلافة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2028؛ بسبب تداعيات دعمهما لقرارات اتخذها ترامب رغم معارضة كل منهما لبعضها أو تحذيره منها.

وأوضح تقرير نشره الموقع، أن فانس وروبيو يُعدان من أبرز الأسماء الجمهورية المطروحة لخوض السباق الرئاسي المقبل، لكن ارتباطهما بإدارة ترامب يضعهما أمام معضلة سياسية تتمثل في كيفية الحفاظ على ولائهما للرئيس، وفي الوقت نفسه بناء هوية سياسية مستقلة يمكن تقديمها للناخبين.

وأشار التقرير إلى أن الخلافات ظهرت بوضوح في ملف الحرب الأمريكية على إيران، إذ عارض فانس التدخل العسكري وحذر من تداعياته، بينما دافع روبيو عن التحرك العسكري، في اختلاف يعكس تباين توجهاتهما بشأن السياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف «أكسيوس» أن فانس واجه ضغوطًا سياسية بعد تجنبه الإجابة بشكل مباشر عن سؤال بشأن ما إذا كانت الحرب مع إيران تستحق التكلفة السياسية التي تكبدها الجمهوريون، مكتفيًا بالتأكيد أن مهمته تتمثل في دعم رئيس الولايات المتحدة.

موقف محرج

وفي المقابل، واجه روبيو موقفًا محرجًا بشأن قضية الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، بعدما كان قد حذر ترامب من علاقات مرتبطة به، قبل أن يتدخل الرئيس لإعادته إلى دائرة النفوذ، وهو ما وضع وزير الخارجية أمام تساؤلات بشأن موقفه من قرارات الإدارة.

ولفت التقرير إلى أن تراجع شعبية ترامب، والخسائر التي تكبدها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، يزيدان صعوبة بناء فانس وروبيو مسارين سياسيين مستقلين عن الرئيس، خصوصًا مع اقتراب نهاية ولايته.

خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

ورغم تداول اسميهما كأبرز المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لم يعلن أي منهما رسميًا الترشح حتى الآن، إذ يُتوقع أن يحسم فانس موقفه بعد بداية العام المقبل، بينما سبق أن أشار روبيو إلى أنه لن يخوض السباق إذا قرر فانس الترشح.

ويخلص تقرير «أكسيوس» إلى أن التحدي أمام الرجلين لا يتعلق فقط بإمكانية خلافة ترامب؛ وإنما بقدرتهما على تقديم مواقف سياسية خاصة بهما، دون تحملهما وحدهما تبعات القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الإدارة الحالية.