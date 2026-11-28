سجل الريال الإيراني تراجعًا تاريخيًا جديدًا أمام الدولار الأمريكي في تعاملات السوق الحرة، اليوم السبت، بعدما اقترب سعر الدولار من مستوى 3 ملايين ريال، في تطور يعكس تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تواجهها طهران، وسط ارتفاع التضخم وتشديد العقوبات الأمريكية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب وكالة «رويترز»، بلغ سعر الدولار نحو 2.99 مليون ريال في السوق الحرة، مقارنة بنحو 2.938 مليون ريال خلال تعاملات اليوم السابق، فيما سجلت العملة الإيرانية مستوى غير مسبوق من التراجع أمام العملات الأجنبية، وفقا لـ رويترز.

وأوضحت البيانات أن التراجع المتسارع للعملة الإيرانية يأتي في ظل ضغوط اقتصادية متراكمة، تشمل تداعيات الحرب المستمرة منذ 9 أشهر، والحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ يوليو الماضي، إلى جانب القيود المفروضة على صادرات النفط والتحويلات المالية.

إعلان وزارة الخزانة الأمريكية

وزادت الضغوط على الريال عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت أكثر من 24 شركة صرافة وكيانًا وشخصية، قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكات مصرفية موازية تساعد طهران على الوصول إلى العملات الأجنبية وإجراء المعاملات المالية عبر الحدود.

وعلى صعيد التضخم، أظهرت البيانات الرسمية الإيرانية ارتفاع أسعار المستهلكين خلال أكتوبر بنسبة 88.7% على أساس سنوي، بينما قفزت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 112.6%، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الأسر الإيرانية في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة.

انهيار الريال

وتسبب انهيار الريال في زيادة إقبال المواطنين على شراء الدولار والذهب باعتبارهما وسيلتين للحفاظ على المدخرات، وسط مخاوف من استمرار تراجع القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع المستوردة والأدوية والمستلزمات الأساسية.

في المقابل، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن البلاد تمتلك احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لتأمين واردات السلع الأساسية والأدوية لعدة أشهر، لكنه أقر بتأثير التوقعات الاقتصادية والتطورات السياسية على سوق الصرف.

ويأتي هذا التراجع في وقت تواجه فيه إيران تحديات متزامنة تتعلق بتراجع الإيرادات النفطية وتشديد القيود التجارية والمالية، الأمر الذي يضع الاقتصاد الإيراني أمام ضغوط متزايدة، وسط مخاوف من انعكاس استمرار الأزمة على مستويات المعيشة والاستقرار الاقتصادي.