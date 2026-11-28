قال إياد الموسمي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من اليمن، إن الواقع الميداني في جبهة تعز لم يشهد تغيرًا منذ إعادة تموضع القوات المسلحة اليمنية من مضيق باب المندب ورأس العارة ومنطقة عمير، موضحًا أن القوات لا تزال تتمركز في مواقعها هناك.

وأضاف الموسمي، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معظم القوات الحكومية اليمنية وقوات الحوثيين لا تزال تثبت مواقعها في المناطق التي كانت تتمركز فيها قبل نحو 20 يومًا، دون حدوث تغيرات ميدانية بارزة على خطوط المواجهة.

وأوضح أن التطور الأبرز يتمثل في تعرض مواقع الحوثيين لغارات جوية مكثفة في أكثر من 12 محافظة يمنية، استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة، مشيرًا إلى أن محافظة صعدة تعرضت، أمس، لأكثر من 53 غارة جوية.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن القصف لم يقتصر على الغارات الجوية، بل شمل أيضًا عشرات الصواريخ الباليستية، إلى جانب القصف المدفعي، الذي استهدف مناطق سيطرة الحوثيين.