قال جمال الوصيف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الرياض، إن الدفاعات الجوية السعودية تتعامل على مدار الساعة مع الاعتداءات التي تستهدف المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، منذ بداية الأحداث وحتى الآن.

وأضاف الوصيف، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاستهدافات التي طالت عددًا من المدن السعودية تصاعدت خلال الأيام الماضية، وشملت المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى في الرياض، إلى جانب المنطقة الغربية، التي شهدت استهدافات متكررة.

وأوضح أن أحدث هذه الاستهدافات طال مدينة الرياض بصاروخ، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضه، فضلًا عن اعتراض طائرات مسيّرة في المنطقة الجنوبية.

وفي سياق متصل، أشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى وجود تحركات دبلوماسية وسياسية تقودها المملكة العربية السعودية، من خلال وزير الخارجية ووزير الدفاع، إلى جانب التحركات المرتبطة بـ«حلف مكة».

ولفت إلى أن الحلف عقد اجتماعًا أمس، جرى خلاله تحديث الاتفاقية والبنود المنظمة لتحركاته، بما يستهدف مواجهة الاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس عمق العلاقات بين الدول المشاركة في التحالف، وتعزز التنسيق بشأن الخطوات التي سيتخذها تجاه الاعتداءات التي تطال إحدى الدول الأعضاء فيه.