تترقب جماهير نادي الزمالك مواجهة الفريق أمام النادي الإفريقي التونسي، مساء اليوم السبت، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2026-2027، وسط بحث المشجعين عن القنوات المجانية التي تتيح متابعة اللقاء دون اشتراك.

وتحصل جماهير الزمالك داخل مصر على فرصة مشاهدة المباراة مجانًا عبر البث الأرضي لقناة «أون سبورت»، دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة، إلى جانب نقل المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 2.

موعد مباراة الزمالك والإفريقي التونسي

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والنادي الإفريقي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية إلى جانب النادي الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني.

تردد قناة أون سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الزمالك والإفريقي

يمكن للجماهير استقبال قناة أون سبورت عبر البث الأرضي الرقمي باستخدام التردد الأرضي التالي:

- البث الأرضي الرقمي: UHF 32.

- البث الأرضي التماثلي: UHF 9.

ويجب الانتباه إلى أن هذه الترددات خاصة بالبث الأرضي داخل مصر، وليست ترددات فضائية يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات.

خطوات استقبال قناة أون سبورت الأرضية

لمشاهدة المباراة مجانًا، يحتاج المشاهد إلى توصيل هوائي استقبال أرضي «إريال» بالتلفزيون، ثم اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم.

2. اختيار إعدادات القنوات أو البحث عن القنوات.

3. تحديد خيار البحث الرقمي الأرضي.

4. إدخال التردد الأرضي UHF 32 أو إجراء البحث التلقائي.

5. الانتظار حتى انتهاء البحث وحفظ القنوات التي تم استقبالها.

وفي حالة عدم دعم شاشة التلفزيون استقبال البث الرقمي الأرضي، يمكن استخدام جهاز استقبال خارجي متوافق مع نظام البث الأرضي، لضمان مشاهدة المباراة.