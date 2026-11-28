تدعو السلطات في فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى الأسر إلى تجهيز أنفسها للعيش 72 ساعة دون كهرباء أو ماء أو إنترنت، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية وأعطال البنية التحتية والظواهر الجوية المتطرفة، التي باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي.

وفقا لتقرير وكالة فرانس برس، فإن الرسالة هنا ليست للتهويل أو إثارة الذعر، بل دعوة عملية للصمود: تجهيزات بسيطة قد تحمي حياتك عندما تتوقف الخدمات الأساسية فجأة.

حقيبة الطوارئ الفرنسية تخرج من الظل

لسنوات طويلة، ظلت توصيات الحكومة الفرنسية بشأن حقيبة الطوارئ موجودة بهدوء على موقع وزارة الداخلية: 6 لترات مياه معبأة لكل شخص، وأغذية لا تفسد بسرعة، وراديو يعمل باللف اليدوي، ونقود، ومصباح يدوي، ووثائق هوية.

لكن هذه التوصيات عادت بقوة إلى الواجهة بعد إقرارها رسميًا في نوفمبر 2025 ضمن دليل الأمن المدني العام "Tous Responsables"، كتحديث لمبادرات سابقة للوقاية من المخاطر، وباتت تحظى باهتمام متزايد في أوروبا.

أوروبا كلها تستعد.. بريطانيا وأيرلندا تتحركان

في أكتوبر الماضي، أطلقت الحكومة البريطانية حملة "كن مستعدًا"، وحثت الأسر في إنجلترا وويلز على الاستعداد لانقطاع الكهرباء والماء والإنترنت لمدة 3 أيام.

وقبلها بأسابيع، وزعت أيرلندا كتيبات "كن مستعدًا للطوارئ" على 2.2 مليون منزل عبر البريد، في خطوة تحاكي استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهب.

وما كان يُنظر إليه سابقًا كإجراء دفاع مدني إقليمي، تحول تدريجيًا إلى سياسة أمنية أساسية على المستوى الوطني.

التهديد حقيقي وليس خيالًا

وقال فرانسوا ماتينز، المحاضر في استراتيجيات الدفاع والأمن في جامعة السوربون ومعهد العلوم السياسية: "هناك أسباب مشروعة للقلق. التهديد حقيقي للغاية، ونحن نشهد أمثلة ملموسة متزايدة عليه، سواء من خلال الهجمات الإلكترونية أو أعمال التخريب المادية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية".

لماذا 72 ساعة تحديدًا؟

رغم أن تحديد 72 ساعة قد يبدو مبالغًا فيه، يؤكد مخططو الطوارئ أن الثلاثة أيام تمثل نافذة عملية للتصرف، وهي الفترة التي قد تحتاجها الأسر لتدبير أمورها قبل فتح الطرق، وإصلاح المحطات الفرعية، واستعادة الاتصالات، أو إعادة توجيه سلاسل التوريد.

والأمر ليس حنينًا إلى ملاجئ الحرب الباردة أو استعدادًا لنهاية العالم، بل اعتراف بأن المجتمعات الحديثة فائقة الكفاءة أصبحت تعتمد بشكل كبير على الكهرباء والبرمجيات وسلاسل التوريد الفورية، ما يجعلها هشة أمام أي خلل صغير.

"مفتاح الإيقاف" يدخل الحملات الرئاسية

أوضح برنارد بنهامو، الأمين العام لمعهد السيادة الرقمية في باريس، أن مفهوم "مفتاح الإيقاف"، أي قدرة طرف أجنبي على قطع الخدمات الوطنية، والذي كان يُنظر إليه سابقًا كخيال علمي، أصبح الآن "حاضرًا تمامًا في أذهان جميع صانعي السياسات في أوروبا".

وأضاف: "إنها المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها ذكر مشكلة أو قضية تكنولوجية من قبل جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية في فرنسا.. يقع على عاتقنا التصويت للحكومة المناسبة القادرة على تجاوز هذه التحديات".

أسبوعان كشفا هشاشة العالم الرقمي

خلال الأسبوعين الماضيين فقط، دفعت سلسلة من الأحداث هذا الملف إلى صدارة النقاش:انقطاع عالمي لخدمات مايكروسوفت شلّ شبه تام الخدمات التي تعتمد عليها الشركات والمدارس والهيئات العامة، ودفع الحكومة اليابانية إلى الاعتماد على الاتصالات الهاتفية، وأجبر هيئة الخدمات الصحية البريطانية على العودة إلى السجلات الورقية.

عطل منفصل في قطاع الطيران الأمريكي

تسبب في توقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وهو ثاني توقف من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، وأول توقف مطوّل منذ هجمات 11 سبتمبر وتعطل في القطاع المصرفي في معالجة المعاملات، عزاه البنك إلى خلل في أنظمة الأجهزة الداخلية، وليس هجومًا سيبرانيًا.

تحذير من ربط الأحداث بنهاية العالم

قال راف بيلينج، المدير الأول لقسم استخبارات التهديدات في شركة Sophos للأمن السيبراني: "من المؤسف إلى حد ما أن يكون هناك تزامن بين حالات انقطاع الخدمة غير المرتبطة والإفصاحات البارزة عن نقاط الضعف التي تم اكتشافها بواسطة الذكاء الاصطناعي في التقنيات المنتشرة على نطاق واسع".

وأضاف أن المشكلة ليست جديدة بالضرورة، لكنها تزداد أهمية على المستوى العابر للحدود، مستشهدًا بحادثة شركة كراود سترايك عام 2024، حين تسبب تحديث برمجي معيب في انقطاعات تقنية عالمية عطلت البنوك ووسائل الإعلام وغيرها، لكنه حذر من الانسياق وراء المقاطع الصوتية على وسائل التواصل الاجتماعي أو الربط الخاطئ بين الأحداث الأخيرة و"نهاية العالم الوشيكة".

واتفق معه ماتينز قائلًا: "أحيانًا يكون هذا التضخيم مُدبّرًا عمدًا من قبل جهات معادية تسعى إلى زعزعة استقرار مجتمعاتنا. ولكنه أيضًا جزء لا يتجزأ من نموذج أعمال منصات التواصل الاجتماعي: فالخوف والغضب والمشاعر القوية تميل إلى توليد التفاعل، والذي بدوره يولد الإيرادات".

فرنسا.. دولة تعيش على الإنترنت

يتجلى اعتماد فرنسا على التكنولوجيا الرقمية بشكل واضح: خدمات التأمين الصحي (Carte Vitale)، وحجز تذاكر القطارات (SNCF)، وعدادات الكهرباء الذكية (Linky) المنتشرة في 95% من المنازل، جميعها تعتمد على الاتصال المستمر بالإنترنت.

وقد حذرت الوكالة الوطنية لأمن المعلومات (ANSSI)، مرارًا من أن الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية يُولّد مخاطر متفاقمة على البنية التحتية الحيوية. وفي عام 2025، سجلت الوكالة 1366 حادثة خبيثة مؤكدة من أصل 3586 حادثة أمنية تم التعامل معها.

هجوم على ثلاجات المتاجر الكبرى

وفي الشهر الماضي، أعلنت السلطات الفرنسية أنها تتبعت هجومًا سيبرانيًا إيرانيًا استهدف أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى، حيث يُزعم أن قراصنة رفعوا درجات الحرارة من -1 درجة مئوية إلى أكثر من 50 درجة مئوية، مما أثر على نحو 700 موقع لتوزيع المواد الغذائية في فرنسا وأتلف مخزونات كاملة من المواد الغذائية القابلة للتلف.

وأُبلغ عن هجمات مماثلة في أماكن أخرى من أوروبا، حيث تأثرت 11 دولة على الأقل.