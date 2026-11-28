حقَّق مستشفى الطلبة بجامعة الأزهر إنجازًا طبيًّا جديدًا يضاف إلى سلسلة النجاحات الطبية التي يحققها الأزهر في خدمة مجتمعه وطلابه؛ حيث نجح الفريق الطبي في إجراء 60 عملية جراحية للرباط الصليبي خلال أربعة أيام فقط، بنسبة نجاح بلغت 100٪.

وصرَّح الدكتور محمد النحاس، أستاذ جراحة العظام والمشرف العام على المستشفى، أن المستشفى يشهد تطورًا كبيرًا في ظلِّ الإمكانات الطبية والتجهيزات الحديثة المتاحة، بما يضمن تقديم أفضل رعاية طبية لطلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة العالية والخبرة المتميزة التي تتمتع بها الأطقم الطبية بالمستشفى، والتعاون بين الأطباء والتمريض والفنيين، الذين عملوا بروح الفريق الواحد على مدار الأيام الأربعة، لضمان نجاح جميع العمليات وخروج المرضى في حالة صحية جيدة.

وأضاف المشرف العام على المستشفى أن هذا النجاح يأتي في إطار الدعم الكبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويعكس الحرص الدائم على دعم المستشفيات الجامعية وتطويرها، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتخفيف قوائم الانتظار.

خدمات طبية متميزة

وأكد النحاس أن المستشفى يواصل جهوده في تقديم خدمات طبية متميزة، للإسهام في تخفيف معاناة المرضى، وذلك في إطار رسالة الأزهر الشريف الإنسانية في خدمة المجتمع

وأعرب الطلاب وأُسرهم عن سعادتهم البالغة، وشكرهم لإدارة المستشفى والفريق الطبي على الرعاية الطبية المتميزة التي تلقوها، والاهتمام الكبير الذي لمسوه منذ لحظة دخولهم المستشفى وحتى خروجهم.