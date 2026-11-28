أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا في حادث اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، عبر فرق متخصصة تعمل وفق أعلى المعايير المهنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية والنفسية العاجلة من خلال الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الأمانة العامة دفعت بفرق الدعم النفسي إلى المستشفيات المستقبلة للمصابين بالتنسيق الكامل مع إدارات المستشفيات والأطقم الطبية المعالجة، لتقييم الاحتياجات النفسية وتقديم المساندة المناسبة لكل حالة على حدة، مع ضمان المتابعة الميدانية المستمرة لسرعة الاستجابة لأي طارئ نفسي، وتزويد الفرق الطبية والتمريضية بالإرشادات المهنية اللازمة للتعامل النفسي السليم مع المتضررين وذويهم.

وأكد جاهزية الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان لاستقبال اتصالات المصابين وأسرهم وكل من تأثرت حالته جراء الحادث أو بسبب التعرض للمشاهد والصور المؤلمة المتداولة، من خلال الخط الساخن للاستشارات والدعم النفسي 16328 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويقدم الدعم بسرية تامة مع توجيه الحالات التي تتطلب متابعة متخصصة إلى العيادات والخدمات النفسية التابعة للأمانة العامة.

الالتزام بالإرشادات الخاصة بالحفاظ على الصحة النفسية

من جانبه، حث الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، المواطنين على الالتزام بالإرشادات الخاصة بالحفاظ على الصحة النفسية، وفي مقدمتها الامتناع عن تداول أو إعادة نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمصابين والضحايا لما يمثله ذلك من انتهاك لخصوصية الأسر ومضاعفة لمعاناتهم، وتجنب مشاهدة المحتوى المصور الذي يتضمن مشاهد صادمة لا سيما للأطفال والمراهقين لحمايتهم من التعرض المتكرر للأذى النفسي، فضلًا عن ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم ترويج الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، ومراعاة مشاعر المتضررين وتقديم المساندة المعنوية لهم دون المساس بخصوصيتهم.

تسخير جميع إمكاناتها الطبية والنفسية لمساندة المصابين

وأكدت الوزارة استمرار تسخير جميع إمكاناتها الطبية والنفسية لمساندة المصابين وأسرهم مع التقييم المستمر لمستوى الخدمات لضمان جودتها وسرعة الاستجابة، مجددة دعوتها للمواطنين بالتواصل مع الخط الساخن 16328 لطلب الاستشارة والمساعدة باعتبارها خطوة أساسية للتعامل السليم مع الأزمات.