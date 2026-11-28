لقي طفل مصرعه وأصيب والده بجروح، السبت، إثر انفجار لغم أرضي بالقرب من بلدة حيان في ريف حلب الشمالي بسوريا، في حادث جديد يعكس استمرار خطر مخلفات الحرب على المدنيين.

وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن اللغم انفجر أثناء سفر الطفل ووالده داخل سيارتهما بالقرب من بلدة حيان، مشيرة إلى أن اللغم من مخلفات النظام المخلوع.

ولا تزال الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الصراع تشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين في مختلف أنحاء سوريا، رغم عمليات التطهير التي تنفذها السلطات السورية والمنظمات الدولية للتخلص من هذه المخلفات.

في السياق ذاته، سجل مرصد الألغام الأرضية مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 13 ألفًا و953 شخصًا جراء الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة في سوريا خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2024، محذرًا من أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بسبب صعوبات توثيق الضحايا.