اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باللجنة الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات توزيع الكهرباء، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز الإشرافي على مشروعات الطاقة النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور نادر عبدالحليم القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور على عبد الفتاح رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات ومسئولي ملفات العمل، والقائمين على تنفيذ المشروعات والمعنيين بمتابعة تقييم الأداء في مختلف القطاعات وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة عمل هيئات (المواد، والمحطات) النووية، والطاقة الذرية، ومتابعة تحقيق الأهداف المرحلية لكل قطاع، ومناقشة سيناريوهات وآليات تأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.

استعرض الدكتور محمود عصمت خطة عمل هيئة المواد النووية وتطور الأعمال وتحويل 4 مواقع فى 14 منطقة تحتوي على مواد وعناصر حرجة للعمل على المستوى التطبيقي، وبدء إنتاج الأسمدة الطبيعية من خام الجلوكونيت، وكذلك إنشاء الكيانات الاقتصادية للاستثمار فى الخامات الارضيّة، وتناول الاجتماع معدلات الاداء ومستجدات تنفيذ المشروعات البحثية والتطبيقية فى هيئة الطاقة الذرية، وكذلك المشروعات فى هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية على مستوى الشبكة القومية للكهرباء والمركز القومي للتحكم فى الطاقة لدخول الطاقة المولدة من محطة الضبعة النووية على الشبكة، ودمج القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتوسع فى بطاريات تخزين الطاقة، وكذلك دعم وتطوير وتحديث الشبكة على كافة الجهود ومراجعة المخطط الزمنى لإضافة القدرات التوليدية المطلوبة حتى عام 2030.

ناقش الاجتماع معدلات التنفيذ فى مشروعات الطاقات المتجددة، والإجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية، ومعدلات تحسين وتطوير أداء شركات إنتاج الكهرباء فى ضوء خطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وخفض الاستهلاك وتقليل الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي، وتطرق الاجتماع إلى تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل جديدة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل ، وشمل الاجتماع مناقشة المبادرات الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة والتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الإطار ومتابعة الأطر التنظيمية والمواصفات الفنية، وغيرها من الإجراءات لتفعيل الاجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة.

تناول الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مؤشرات التحسن فى معدلات أداء شركات توزيع الكهرباء، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات، وخطة دعم وتقوية شبكات التوزيع وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتطرق الاجتماع إلى تطوير العمل فى مراكز خدمة المواطنين وخطة تركيب العدادات الذكية، وتم التأكيد على ضرورة تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، وتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة، والمسئولية المباشرة لرؤساء الشركات عن استقرار التيار الكهربائي واستمرارية التغذية، وراجع الدكتور عصمت البدائل والسيناريوهات المختلفة لضمان أمن الشبكة وتأمين التغذية من خلال الادارة العامة للازمات والاستعدادات للتعامل مع الأحداث الجيوسياسية فى المنطقة.

اكد الدكتور محمود عصمت على أهمية العمل بروح الفريق والتكامل بين الهيئات النووية والتنسيق بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء كضمان لاستقرار وموثوقية التغذية الكهربائية والحد من الهدر، وخفض الفقد، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، موضحا أن الكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات بجودة واستمرارية، والشبكة القومية للكهرباء مؤمنة وتشهد تحديثا وتطويرا ودعما مستمرا ، مشيرا إلى الدور الحيوي للهيئات التابعة ومنها هيئة المواد النووية، وهيئة الطاقة الذرية، فى عمليات استخلاص المواد والمعادن النادرة واستغلالها والاستفادة منها فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ونقل وتوطين التكنولوجيا، موضحاً أن التكنولوجيا الحديثة أحد أهم دعائم تحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة التحول الطاقى، موضحاً تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار وموثوقية التغذية الكهربائية، والحفاظ على استدامة واستقرار التيار الكهربائي.