أغلقت الهيئات التنظيمية الفيدرالية بنك "يونايتد فيديليتي" (United Fidelity Bank) مساء الجمعة، في أكبر حالة انهيار لبنك أمريكي منذ أكثر من عامين.

انهيار بنك أمريكي

وجاء هذا الانهيار بعد يوم واحد فقط من استغلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عيد الشكر للتباهي بقوة الاقتصاد الأمريكي.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social): "الاقتصاد الأمريكي في ظل إدارة ترامب يؤدي بشكل أفضل بكثير مما تشير إليه الأرقام الجيدة التي تم الإعلان عنها بالفعل".

وأعلنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) أن بنك "فيرست سيتيزنز" (First Citizens Bank) وافق على الاستحواذ على جميع ودائع وأصول بنك "يونايتد فيديليتي" -الذي يتخذ من ولاية إنديانا مقراً له-.

وذكر مكتب مراقب العملة (Office of the Comptroller of the Currency) أن بنك "يونايتد فيديليتي" كان في "حالة غير آمنة أو غير سليمة لممارسة الأعمال"، ومن المرجح أنه كان عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته.

ويُعد هذا الإغلاق أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ إغلاق بنك "ريبابليك" (Republic Bank) في أبريل 2024، والذي كانت أصوله تبلغ 6 مليارات دولار.

وأفاد بنك "فيرست سيتيزنز" بأنه سيستحوذ على أصول بقيمة 5.9 مليار دولار، وودائع بقيمة 4.5 مليار دولار، وقروض بقيمة 3.1 مليار دولار، وذلك استناداً إلى أرصدة بنك "يونايتد فيديليتي" كما كانت في 30 سبتمبر.

وطمأن مسؤولو المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) العملاء بأن أحداً لم يفقد أمواله نتيجة لإغلاق البنك، مؤكدين أن بإمكانهم مواصلة استخدام الشيكات والبطاقات وخدمات الإيداع المباشر كالمعتاد.

ووفقاً للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، فإن إغلاق البنك سيكلف "صندوق التأمين على الودائع" الفيدرالي أكثر من 1.8 مليار دولار.

ويأتي انهيار البنك -الذي يتخذ من إنديانا مقراً له- بعد أكثر من ثلاث سنوات من توجيه ترامب اللوم إلى سلفه، جو بايدن، بشأن سلسلة من انهيارات البنوك التي أحدثت صدمة في النظام المالي الأمريكي.

كما لعب بنك "فيرست سيتيزنز" (First Citizens) دور المشتري في ظروف متعثرة في مارس 2023، وذلك حين انهار "بنك سيليكون فالي" (Silicon Valley Bank).

وقد أثار ذلك الانهيار المدوي عاصفة سياسية، حيث حمّل دونالد ترامب المسؤولية مباشرةً للرئيس آنذاك جو بايدن.

واستغل ترامب حالة الاضطراب المالي ليتنبأ بوقوع كارثة اقتصادية تفوق في حجمها الدمار الذي خلّفه "الكساد الكبير".

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social) في ذلك الوقت، ادعى ترامب أن السياسات الاقتصادية لبايدن ستجعل التاريخ يذكره إلى جانب هربرت هوفر، الذي شهدت فترة رئاسته انهيار "وول ستريت" عام 1929.

وكتب ترامب: "سنشهد كساداً كبيراً، أضخم وأشد وطأة من كساد عام 1929. والدليل على ذلك هو أن البنوك بدأت بالفعل في الانهيار!!!".

لكن سجل ترامب الشخصي فيما يتعلق بالتنظيم المصرفي خضع أيضاً للتدقيق في أعقاب ذلك الانهيار.

فقد أشار مشرعون ديمقراطيون إلى تشريع وقّعه ترامب عام 2018، خلال ولايته الأولى، والذي خفف المتطلبات التنظيمية للعديد من البنوك متوسطة الحجم والبنوك الإقليمية.

وقد رفع ذلك التشريع الحد الأدنى للأصول التي تخضع بموجبها البنوك تلقائياً لمعايير رقابية فيدرالية أكثر صرامة، من 50 مليار دولار إلى 250 مليار دولار، مع منح الهيئات التنظيمية سلطة تقديرية تجاه بعض المؤسسات الأصغر حجماً.

وخلصت مراجعة أجراها الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في الانهيار، منها إخفاقات في إدارة "بنك سيليكون فالي"، وأوجه قصور في الرقابة التنظيمية، وتغييرات في اللوائح المصرفية.