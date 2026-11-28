في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التنظيمية والإدارية على شركات البالون الطائر في مصر، أصدرت سلطة الطيران المدني المصري توجيها تنظيميا جديدا بشأن تطوير الهيكل الإداري لشركات البالون الطائر، بما يسهم في تيسير إجراءات العمل ورفع كفاءة التشغيل، دون المساس بمتطلبات السلامة الجوية.

وجاء التوجيه من خلال الإدارة المركزية للعمليات الجوية بسلطة الطيران المدني، متضمنا إلغاء ودمج منصبي كبير الطيارين ضمن اختصاصات مدير العمليات، إلى جانب تحديث اشتراطات شغل المنصب بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال الطيران المدني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات وزارة الطيران المدني لدعم الاستثمار وتيسير بيئة العمل أمام الشركات العاملة في قطاع البالون الطائر، بما يتناسب مع طبيعة النشاط ومتطلباته التشغيلية، ويسهم في تعزيز كفاءة الإدارة وتقليل الأعباء التنظيمية.

ويعد نشاط البالون الطائر بمحافظة الأقصر أحد أبرز الأنشطة السياحية التي تحظى بإقبال واسع من السائحين من مختلف الجنسيات، لما يوفره من تجربة سياحية فريدة لمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة لمدينة الأقصر من السماء، وهو ما يجعل دعم هذا القطاع وتطوير منظومة العمل به من الملفات المهمة لتعزيز الحركة السياحية.