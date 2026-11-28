طالب إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، الدولة المصرية بتبني فكرة إطلاق اسم «محطة الشهداء» تخليدًا لذكرى ضحايا حادث حريق الوراق، مؤكدًا أهمية أن تظل ذكراهم حاضرة في وجدان المصريين.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد 3 أيام من الحداد على ضحايا الحادث: «أتمنى أن تتبنى الدولة المصرية فكرة إطلاق اسم “محطة الشهداء” تخليدًا لذكرى من فقدناهم في هذا الحادث الأليم».

وأضاف: «أن تكون محطة يمر بها الناس كل يوم، ويتوقف عند اسمها الجميع، ليقرأوا الفاتحة والدعاء على أرواح الضحايا، وتظل ذكراهم حاضرة في وجدان المصريين، وتكون رسالة للأجيال القادمة بأن هؤلاء لم يُنسوا».

وتابع إبراهيم سعيد: «أتمنى أن تتحول هذه الفكرة إلى مبادرة حقيقية، تخليدًا لأرواح الضحايا، وتقديرًا لألم أسرهم، وأن تبقى ذكراهم محفورة في مكان يمر به آلاف الناس كل يوم».

واختتم حديثه بالدعاء لضحايا الحادث، قائلًا: «الرحمة لكل من رحل، والصبر لكل أسرة فقدت عزيزًا. الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويشفي جميع المصابين».