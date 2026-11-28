انتقد عمرو زكي، نجم الزمالك السابق، طريقة تعامل لاعبي الفريق مع أزمة تأخر المستحقات المالية، مشيرًا إلى أن هناك قنوات للتواصل مع الإدارة من خلال مدير الكرة، بدلًا من إصدار بيانات علنية.

وقال عمرو زكي، في تصريحات تلفزيونية، إن أزمة المستحقات المالية ليست جديدة داخل الزمالك، موضحًا أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة، يمثل حلقة الوصل بين اللاعبين والإدارة، ويتولى نقل مطالبهم والعمل على حلها.

وأضاف: «المستحقات دي مشكلة أزلية في الزمالك، لكن المفروض في كابتن عبد الناصر محمد، مدير الكرة، هو الحلقة الواصلة مع الإدارة وبيتكلم والإدارة بتحل».

واستعاد عمرو زكي تجربته السابقة داخل الزمالك خلال فترة وجود حسن شحاتة، مشيرًا إلى أن اللاعبين وقتها تعاملوا مع أزمة تأخر المستحقات من خلال التواصل مع المدير الفني.

وأوضح: «أنا فاكر وقت حسن شحاتة ما كان موجود في الزمالك دخلنا في موسم ثاني جينا كلاعيبة كبيرة اتكلمنا مع الكابتن حسن وكنا قعدنا سنة و4 شهور مأخدناش فلوس».

واختتم عمرو زكي تصريحاته بالتأكيد على رفضه خروج اللاعبين ببيان رسمي للحديث عن أزمة المستحقات، معتبرًا أن اللاعب له دور ومسؤوليات داخل الملعب، حتى في ظل استيائه من تأخر حقوقه، قائلًا: «لكن دلوقتي أنا مشوفتهاش إن لاعيبة تطلع بيان، اللاعب له حجمه في الملعب، مهما كنت مستاء أنت ليك وعليك».