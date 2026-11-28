نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مواطن يروي مأساة فقدان 5 من عائلته بحريق الوراق: أخي نجا وأطفاله ماتوا

روى عماد محمد، أحد المتضررين من حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، تفاصيل المأساة التي تعرضت لها أسرته، بعدما فقد خمسة من أفراد عائلته في الحادث، بينهم نسيبه وأطفاله الأربعة، بينما أصيب شقيقه ونجا أحد الأطفال من الحريق.

هنا تامر: بحثنا عن والدي يومين.. وعرفناه بتحليل DNA من بين المجهولين

كشفت هنا تامر عبد السلام، ابنة أمين الشرطة تامر عبد السلام، أحد ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، تفاصيل رحلة البحث عن والدها عقب الحادث.

لميس الحديدي تبكي على الهواء: حزينة على مصر وموجوعة من اللي حصل

بكت الإعلامية لميس الحديدي على الهواء، متأثرة بتداعيات حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربة عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا وفقدان عائلات لذويها

وزيرة التضامن: بدء تسليم دعم أسر ضحايا حادث دائري الوراق الإثنين المقبل

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستهدف بدء تسليم الدعم المخصص لأسر ضحايا حادث الوراق اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

حادث الوراق.. عمرو أديب يطالب بإعادة هيكلة منظومة المرور: المخالفات مش أهم من الأرواح

شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا على منظومة تأمين الطرق والرقابة المرورية، عقب حادث الوراق، مؤكدًا أن تحميل المسؤولية لسائق السيارة وحده لا يكفي، وأن الحادث كشف عن أوجه قصور أوسع في إدارة الطرق وحماية أرواح المواطنين.

محمد الطباخ يغادر من دولة التلاوة بعد جولة إعادة مع محمد رضا.. تعرف على النتائج

خرج المتسابق محمد الطباخ من منافسات برنامج «دولة التلاوة»، بعد خوض جولة إعادة أمام المتسابق الشيخ محمد رضا، في ختام المنافسة التي شهدت إعلان درجات المتسابقين من لجنة التحكيم.

أصغرهم جنين في بطن أمه.. وزير الصحة يكشف كل التفاصيل عن ضحايا حادث الوراق

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جاهزية المنظومة الصحية المصرية للتعامل مع الإصابات الخطيرة الناتجة عن حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق

مصطفى بكري يكشف تفاصيل اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين مصر والعراق.. هل تعود العمالة المصرية إلى بغداد؟

سلط الإعلامي مصطفى بكري، الضوء، على الاتفاق الجديد بين مصر والعراق بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة نحو فتح مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وإعادة طرح ملف عودة العمالة المصرية إلى سوق العمل العراقي.

كيف تنتقل جرثومة المعدة؟.. حسام موافي يكشف طرق العدوى

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة إهمال علاج جرثومة المعدة، واصفا الإصابة بها دون علاج بأنها كارثة، لما قد تسببه من مضاعفات صحية خطيرة