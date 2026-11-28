كشف الفنان خالد الصاوي عن تفاصيل ومواقف من سنوات طفولته ونشأته، متحدثًا عن أبرز الأحداث السياسية والعسكرية التي تركت أثرًا واضحًا في تكوين شخصيته، وكوّنت لديه شغفًا بالبطولة والشجاعة والدفاع عن الوطن، مؤكدًا أن الأجواء التي عاشها خلال الفترة من عام 1967 وحتى 1973 جعلته متعلقًا بنموذج البطل، وعلى رأسه القائد الإسلامي خالد بن الوليد.

وأوضح خالد الصاوي، خلال استضافته في برنامج «ساعة مع Gen Z» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن جيله نشأ في ظل ظروف استثنائية، كانت فيها الأحداث السياسية والعسكرية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، حيث كانت قضية استعادة الأرض ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي حاضرة بقوة في أحاديث الأسر والمدارس، خاصة أن كثيرًا من العائلات كان لديها أبناء مجندون أو شهداء، وهو ما جعل الأجيال الصغيرة تعيش تفاصيل تلك المرحلة وتتأثر بها بصورة مباشرة.

خالد الصاوي: طفولتي جعلتني أحلم بالالتحاق بقوات الصاعقة

وأشار الفنان إلى أن هذه الأجواء انعكست بشكل كبير على أفكاره واهتماماته منذ الصغر، إذ كان يحلم بأن يصبح أحد أفراد قوات الصاعقة، متأثرًا بما يسمعه ويشاهده عن البطولات العسكرية والتضحيات التي يقدمها الجنود في سبيل الوطن.

وأضاف أن شخصية خالد بن الوليد كانت من أبرز النماذج التي أثرت فيه خلال طفولته، لما تمثله من شجاعة وقوة وقدرة على القيادة وخوض المعارك، إلى جانب تأثره بقصص المقاومة والفدائيين الفلسطينيين، وما كان يتابعه عن تجارب النضال والمقاومة في دول مثل فيتنام وكوبا.

كواليس مرحلة صعبة في تاريخ مصر

وتطرق خالد الصاوي إلى طبيعة المرحلة التي عاشها المصريون بين عامي 1967 و1973، واصفًا إياها بأنها واحدة من أكثر الفترات صعوبة وتعقيدًا في التاريخ المصري الحديث، إذ سيطرت أجواء الحزن والقلق والتوتر على المجتمع، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية وسقوط الشهداء، فضلًا عن استهداف المنشآت والمصانع التي كان يعمل بها مدنيون.

وأكد أن مشاهدة تلك الأحداث وسماع تفاصيلها في محيط الأسرة والمجتمع ساهمت في تشكيل وعيه مبكرًا، ورسخت داخله رفض القمع والتمسك بالحرية، مشيرًا إلى أن التجارب التي مرت بها البلاد في تلك السنوات لم تكن مجرد أحداث تاريخية بالنسبة لجيله، بل كانت جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية التي أثرت في طريقة تفكيرهم ونظرتهم إلى العالم.

خالد الصاوي يتحدث عن شقاوته وتمرده في الطفولة

وعن ملامح شخصيته في سنوات الطفولة، كشف الفنان أنه كان طفلًا كثير الشقاوة، يميل إلى التمرد ولا يحب القيود، وكان دائم البحث عن المغامرة وخوض التجارب المختلفة، وهو ما تسبب له في العديد من المواقف الطريفة والمشكلات خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أنه حاول في إحدى المرات إقناع زملائه بالهروب من النادي، كما كان يدخل في مشاجرات مع طلاب مدارس أخرى، موضحًا أن دافعه في كثير من الأحيان كان الدفاع عن زملائه ومدرسته، وهو ما يعكس جانبًا من شخصيته التي اتسمت منذ الصغر بالحماس والاندفاع وعدم قبول ما يراه ظلمًا أو تعديًا على الآخرين.

الكتابة والشعر يغيران مسار خالد الصاوي

ولم تتوقف اهتمامات خالد الصاوي عند المغامرات والأنشطة التي ارتبطت بطفولته، إذ شهدت سنوات دراسته الثانوية تحولًا مهمًا في حياته، بعدما بدأ يكتشف شغفه بالكتابة والشعر، ليجد في الكلمات وسيلة جديدة للتعبير عن أفكاره ومشاعره ورؤيته للأحداث من حوله.

وأوضح أن تجربته مع الكتابة بدأت بكتابة الشعر خلال مرحلة الدراسة، قبل أن تتطور بمرور الوقت وتفتح أمامه آفاقًا إبداعية مختلفة، وصولًا إلى إصدار عدد من الدواوين الشعرية وكتابة المسرحيات، لتصبح الكتابة أحد الجوانب المهمة في تكوينه الفني والثقافي.

وتعكس تصريحات خالد الصاوي جانبًا مختلفًا من شخصيته، إذ تجمع نشأته بين التأثر بالبطولات العسكرية وحب المغامرة والتمرد، وبين الميل إلى الأدب والشعر والمسرح، وهي ملامح ساهمت في تشكيل تجربته الإنسانية والفنية، ومنحته مسارًا إبداعيًا متنوعًا امتد إلى مجالات التمثيل والكتابة.