كشفت تقارير صحفية يمنية عن إصابة مساعد السفير الإيراني لدى الفصائل اليمنية في صنعاء جراء الغارات الأخيرة.

وذكرت التقارير أن مساعد السفير الإيراني كان من بين ثلاثة أجانب تعرضوا للإصابة خلال الضربات الجوية الأخيرة على العاصمة المختطفة صنعاء، إلى جانب مواطن إيراني آخر وعنصر يحمل الجنسية اللبنانية، وهو ما يضفي أبعاداً سياسية وأمنية بالغة الأهمية نظراً للصفة الدبلوماسية للمسؤول المصاب، ويثير تساؤلات واسعة حول حدود الأدوار الميدانية التي تضطلع بها طهران داخل مناطق الحوثيين.

ولفتت التقارير اليمنية أيضا إلى مقتل خبيرين عسكريين أجنبيين في الضربات ذاتها، مشيراً إلى وجود ترتيبات جارية لنقل جثمانيهما إلى خارج الأراضي اليمنية.