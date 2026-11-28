تحدث الفنان التونسي ظافر العابدين عن التطور المتسارع الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانتشار استخدامها في مجالات متعددة، وعلى رأسها الكتابة وصناعة المحتوى، مؤكدًا أن هذه التقنيات، رغم ما وصلت إليه من قدرات وإمكانات، لا تستطيع أن تحل محل الإبداع الإنساني أو تقديم أعمال تحمل الروح والمشاعر التي يضفيها البشر على كتاباتهم.

وأوضح ظافر العابدين، خلال مشاركته في ندوة ضمن فعاليات مهرجان الجامعة الأمريكية السينمائي، أن الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكتابة أصبح أمرًا ملحوظًا، إلا أن هناك فارقًا كبيرًا بين إنتاج نصوص بواسطة التكنولوجيا، وبين كتابة عمل نابع من تجربة إنسانية ومشاعر حقيقية.

وقال ظافر العابدين خلال الندوة: «الناس بقت تستخدم AI في الكتابة وكل حاجة، بس عمره ما AI يطلع عمل أو حاجة مكتوبة بروح البشر»، في إشارة إلى أهمية اللمسة الإنسانية التي تمنح الأعمال الفنية والأدبية قيمتها الخاصة، وتجعلها قادرة على التواصل مع الجمهور والتأثير فيه.

وتأتي تصريحات ظافر العابدين في ظل حالة الجدل المستمرة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الصناعات الإبداعية، ومدى قدرته على منافسة الكُتاب والفنانين، خاصة مع دخوله بقوة في مجالات السينما والتأليف وصناعة المحتوى.

ظافر العابدين يخوض تجربة سينمائية متكاملة من خلال فيلم صوفيا

وعلى جانب آخر، سبق أن كشف ظافر العابدين عن تفاصيل تجربته السينمائية الجديدة من خلال فيلم «صوفيا»، الذي خاض فيه تجربة فنية متكاملة، إذ لم يكتفِ بالتمثيل، بل تولى أيضًا مهام التأليف والإخراج والإنتاج، إلى جانب مشاركته في بطولة العمل، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

وأعرب ظافر العابدين عن سعادته بعرض الفيلم في مصر، مشيدًا بمكانة السينما المصرية ودورها في المنطقة العربية، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: «مصر هي هوليوود العرب»، مؤكدًا سعادته بردود فعل الجمهور وتفاعله مع الفيلم خلال العرض الخاص.

كما تحدث الفنان عن الجانب الإنساني المرتبط بهذه التجربة، مشيرًا إلى أمنيته بأن يكون شقيقه الراحل حاضرًا معه خلال تلك اللحظة المهمة في مشواره الفني، خاصة أنه سبق أن شارك في بعض مراحل تصوير الفيلم وشاهد عددًا من مشاهده.

وقال ظافر العابدين: «كنت أتمنى من كل قلبي أن يكون أخي رحمه الله حاضرًا معي هذه اللحظة، خاصة أنه قد حضر تصوير بعض مشاهد العمل»، معبرًا عن افتقاده له ورغبته في مشاركته فرحة هذا الإنجاز السينمائي.

قصة فيلم صوفيا

وتدور أحداث فيلم «صوفيا» في إطار درامي مشوق، حول إميلي التي تقرر مغادرة العاصمة البريطانية لندن والتوجه إلى تونس، في محاولة لمساعدة ابنتها صوفيا على استعادة علاقتها بزوجها هشام، بعد انفصالهما.

لكن الأمور لا تسير كما خططت إميلي، إذ يتحول اللقاء إلى سلسلة من الأحداث المقلقة بعد اختفاء ابنتها صوفيا في ظروف غامضة، لتجد نفسها أمام رحلة صعبة، تبذل خلالها كل ما في وسعها من أجل الوصول إلى ابنتها وكشف حقيقة اختفائها.

ويقدم الفيلم تجربة تجمع بين الدراما والتشويق، من خلال أحداث تتصاعد تدريجيًا، وتتناول العلاقات الأسرية والتحديات التي تواجه الشخصيات، في إطار سينمائي يعكس حرص ظافر العابدين على خوض تجارب فنية متنوعة، وتقديم أعمال تحمل رؤيته الخاصة سواء أمام الكاميرا أو خلفها.