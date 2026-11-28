حرصت الفنانة هند صبري والمخرج عمر هلال على تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق، وذلك قبل انطلاق العرض العالمي الأول لفيلم «أضعف خلقه»، المشارك ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في لفتة إنسانية عبّرت عن تضامنهما مع أهالي الضحايا.

ووجهت هند صبري رسالة تعزية خلال كلمتها التي سبقت عرض الفيلم، أعربت خلالها عن حزنها لما حدث في مصر، مؤكدة أن قلوب فريق العمل مع أسر الضحايا في هذا الظرف الصعب.

وقالت هند صبري: «حابين نتكلم عن حادث كبير حصل في مصر وعايزين نقدم التعازي لكل شهداء هذا الحريق، قلبنا في مصر ومع مصر، عايزين نعزي أهالي الشهداء».

وجاءت هذه اللفتة قبل عرض الفيلم للمرة الأولى عالميًا، في إطار مشاركة العمل ضمن فعاليات المهرجان، الذي يستقطب عددًا كبيرًا من صناع السينما والفنانين من مختلف أنحاء العالم.

تفاصيل فيلم «أضعف خلقه»

يُعد فيلم «أضعف خلقه» محطة سينمائية جديدة تجمع الفنان أحمد حلمي والفنانة هند صبري للمرة الأولى، ويشهد العمل عودة حلمي إلى السينما بعد فترة غياب تجاوزت ثلاث سنوات، منذ تقديمه فيلم «واحد تاني» الذي عُرض عام 2023.

وكان أحمد حلمي قد أعلن انطلاق تصوير الفيلم داخل أحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وسط ترقب لعرض العمل الذي يجمع بين الدراما والتشويق والكوميديا، ويقدم حكاية تدور أحداثها في إطار اجتماعي مختلف.

وتعود أحداث الفيلم إلى عام 2007 داخل حديقة حيوان الجيزة، حيث يجسد أحمد حلمي شخصية عالم حيوانات يواجه مجموعة من الضغوط المالية والعائلية التي تؤثر في حياته، بينما تقدم هند صبري دور زوجته، التي تحاول الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها في مواجهة الظروف المحيطة بهما.

ويتولى المخرج عمر هلال إخراج الفيلم، في تعاون يجمعه بنجمين من أبرز نجوم السينما المصرية، وسط اهتمام بمشاركة العمل في أحد المهرجانات السينمائية الدولية المهمة.

مهرجان مراكش الدولي للفيلم في دورته الـ23

وتأتي مشاركة «أضعف خلقه» ضمن برنامج الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر 2026، وتشهد حضورًا سينمائيًا دوليًا واسعًا.

وكان المهرجان قد أعلن مشاركة 76 فيلمًا تمثل 39 دولة، في دورة تضم مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية التي تعكس اختلاف التجارب والرؤى الفنية حول العالم.

وتتضمن قائمة الأفلام المشاركة 10 أعمال تُعرض للمرة الأولى عالميًا، كما استفاد 12 فيلمًا من دعم «ورشات الأطلس»، البرنامج الذي يخصصه المهرجان لدعم الصناعة السينمائية والمساهمة في تطوير المواهب والمشروعات السينمائية.

وتشهد الدورة أيضًا مشاركة 11 فيلمًا تمثل بلدانها في جوائز الأوسكار، وهو ما يعكس التنوع الكبير في خريطة الأعمال المختارة، ويمنح المهرجان مساحة لعرض تجارب سينمائية من ثقافات ومدارس فنية مختلفة.

وبين العرض العالمي الأول لفيلم «أضعف خلقه» واللفتة الإنسانية التي حرصت هند صبري وعمر هلال على تقديمها، خطفت مشاركة العمل في مهرجان مراكش الأنظار، بالتزامن مع حضور عدد من أبرز الأسماء السينمائية المصرية والدولية في فعاليات الدورة الحالية.