حرصت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على توجيه رسالة مؤثرة بشأن ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، داعية إلى الدعاء للمتوفين وأسرهم، ومناشدة الجميع التحلي بالكلمة الطيبة والابتعاد عن الإساءة والتراشق بالألفاظ.

شمس البارودي

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بتواصل معكم لنذكر بعض القراء للشهداء يا أحبابي، الدعاء لأهلهم ربنا يربط على قلوبهم، للتذكرة بدعاء الخروج والركوب، للتذكرة أنا لا نعلم لقاءنا بملك الموت متى».

وأضافت: «للتذكرة ألا ننطق إلا خيرا، البيدخلوا يتباروا بألفاظ وسواد قلوبهم وغل أرواحهم تذكروا ممكن عافانا وعافاكم تكونوا في عربية ممن ذاب حديدها وانصهرت وركابها تفحموا وأصبحوا تراب في دقائق».

وتابعت: «ما حدث فاجعة وتذكرة لمن له قلب وعقل، واسألوا الله حسن الخاتمة في كل نفس تتنفسوا، تذكروا أن الموت أقرب إليكم من حبل الوريد».

واختتمت رسالتها بالدعاء للجميع قائلة: «ربنا يسلمكم جميعا يا رب ويشملنا بلطفه الخفي، ويسدل علينا ستائر حفظه ورحمته وكرمه وعفوه، يا حبيبي يا رب».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث كاملة، واستكمال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.