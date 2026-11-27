شاركت جامعة بورسعيد في فعاليات قمة المرأة المصرية 2026، التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، تحت شعار "From Learning to Earning – من التعلُّم إلى الكسب".



يأتي ذلك في إطار استراتيجية جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، لتعزيز الشراكات المؤسسية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني، وربط مخرجات التعليم الجامعي بالاحتياجات الفعلية والمتغيرة لسوق العمل.

رئيس الجامعة: نحرص على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى مهارات عملية وفرص حقيقية

ومثّلت الجامعة في فعاليات القمة الأستاذة الدكتورة هبة يوسف سليمان، مدير التدريب والتطوير المهني بجامعة بورسعيد، كما شارك فريق المركز الجامعي للتطوير المهني وفريق إدارة رعاية الطلاب ووفد من طلاب الجامعة في حضور الفعاليات، بالتعاون بين المركز الجامعي للتطوير المهني وقطاع رعاية الطلاب، بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد بيومي، المشرف على قطاع رعاية الطلاب، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين الطلاب وقيادات المؤسسات الاقتصادية والتنفيذية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على متطلبات سوق العمل المتجددة، واكتساب الخبرات من النماذج المهنية الناجحة والقيادات المؤثرة.

وعلى هامش فعاليات القمة، وفي خطوة تعكس حرص الجامعة على تحويل المشاركة إلى شراكات عملية مثمرة، وقّعت الأستاذة الدكتورة هبة يوسف سليمان بروتوكول تعاون بين المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بورسعيد ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، الذي تمثله الأستاذة الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس منتدى الخمسين لإعداد الكوادر البشرية.

ويستهدف البروتوكول إرساء آفاق أوسع للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، وتعزيز قدرات الطلاب والخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.



وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل طلابها لسوق العمل، انطلاقًا من إيمانها بأن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية، بل يمتد إلى بناء المهارات وصقل القدرات وفتح مسارات مهنية حقيقية أمام الخريجين، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الاقتصادية والتنموية، بما يضمن ربط التعليم بالتطبيق، وتحويل ما يكتسبه الطلاب من معارف إلى فرص عمل وإنتاج وابتكار، بما يتماشى مع متطلبات المستقبل ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن هذه المشاركة وتوقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار رؤية جامعة بورسعيد لتحقيق التكامل بين قطاعاتها المختلفة، وتعزيز دور المركز الجامعي للتطوير المهني في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، فضلًا عن توسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات الوطنية والاقتصادية والتنموية.

وشهدت القمة مشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وصناع القرار والقيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والتنموية وكبرى الشركات، وتتناول مجموعة من القضايا الحيوية المرتبطة بمستقبل العمل، وفي مقدمتها الوظائف الجديدة، والمهارات المطلوبة للمنافسة في سوق العمل، والتمكين الاقتصادي والمهني للشباب، وريادة الأعمال، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الإنتاجية.