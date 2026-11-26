قاد محمد الشناوي رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد حملة رقابية مكبرة اسفرت عن غلق وتشميع معمل غير مرخص لتحضير وتصنيع اللحوم والمصنعات الغذائية بمنطقة بروتكس ابراج الحجاز _ برج المدينة المنورة رقم 63 ومصادرة 143 كيلو من اللحوم والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط مفرمتي دهون

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتصدي لكافة صور الغش التجاري وممارسات تداول الأغذية غير المطابقة للاشتراطات الصحية..

ضربات رقابية متتالية لإحكام السيطرة على الأنشطة الغذائية المخالفة، والتصدي لأي ممارسات تهدد صحة المواطنين.

إدارة شؤون البيئة وإدارة الحجز الإداري وإدارة الاشغالات حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومكتب مراقبة الأغذية،

واستهدفت الحملة أحد معامل تحضير وتصنيع اللحوم والمصنعات الغذائية غير المعلنة وغير المرخصة بمنطقة بروتكس، أبراج الحجاز، برج المدينة المنورة رقم 63



و أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات تتعلق بتداول وتجهيز منتجات غذائية بها تغيرات في خواصها الطبيعية، فضلًا عن عدم وجود البيانات الصحية اللازمة وبيانات المجزر والمنشأ، مع وجود دهون معدة لإعادة التدوير.



كما أسفرت أعمال الحملة عن اتخاذ العديد من الإجراءات منها غلق وتشميع المعمل المخالف لعدم الإعلان عن النشاط وعدم حصوله على التراخيص القانونية اللازمة و مصادرة كمية ٣٠ كيلو جرامًا من اللحوم التي تبين وجود تغيرات في خواصها الطبيعية بها، وعدم توافر البيانات الصحية الخاصة بها كما تم مصادرة كمية 113 كيلو جرامًا من الدهون التي بها تغيرات في خواصها الطبيعية، ولا تحمل بيانات تفيد المجزر والمنشأ، وكانت معدة لإعادة التدوير.



وتم مصادرة 2 مفرمة دهون مستخدمة في النشاط المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.



وأكد محمد الشناوي رئيس حي الضواحي، أن الحي مستمر في تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة والمنشآت الغذائية، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، تنفيذًا لتكليفات محافظ بورسعيد، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بصحة المواطنين أو تداول منتجات غذائية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط والتراخيص المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية والغذائية.



وتواصل الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي حملاتها المكثفة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومكتب مراقبة الأغذية والجهات المعنية، لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة سلامة المنتجات المتداولة، ورصد الأنشطة غير المرخصة ومواجهة صور الغش والتلاعب بالسلع الغذائية، بما يضمن إحكام الرقابة والحفاظ على حقوق المستهلكين.



وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز منظومة الرقابة على الأسواق، وحماية صحة وسلامة المواطنين، وضمان تداول غذاء آمن ومطابق للاشتراطات الصحية، وترسيخ مبادئ حماية المستهلك ومواجهة كافة الممارسات المخالفة التي تهدد الصحة العامة.