عقد مجلس جامعة بورسعيد جلسته الدورية رقم 228 برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر مجلس الجامعة.



واستهل يوسف صالح الاجتماع بتقديم خالص التهنئة إلى جميع منتسبي جامعة بورسعيد وأسرة المستشفى الجامعي، بمناسبة حصول المستشفى على الاعتماد، إلى جانب توقيع التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية مهمة في مسيرة القطاع الطبي بالجامعة، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق التعاون والتكامل بين المؤسسات الصحية والأكاديمية.



رئيس جامعة بورسعيد: نفخر بما حققته الجامعة من إنجازات في التصنيفات الدولية، ونعتز بنجاح منظومتنا الطبية

و أعرب رئيس جامعة بورسعيد عن تقديره للتعاون المثمر مع الأستاذ الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مثمنًا جهوده ودعمه الذي أسهم في إتمام هذا التعاقد الاستراتيجي، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويعزز دور المستشفى الجامعي في خدمة المجتمع البوسعيدي.



وفي سياق متصل، أشاد رئيس الجامعة بالجهود المتميزة التي بذلتها فرق العمل المعنية بالتصنيف الدولي على مستوى الجامعة وكلياتها، مثمنًا ما تحقق من تقدم ونمو في عدد من التصنيفات العلمية العالمية، ومؤكدًا أن هذه النتائج تعكس العمل المؤسسي المتكامل، والجهود المتواصلة لتطوير الأداء الأكاديمي والبحثي، وتعزيز القدرة التنافسية للجامعة على الساحة الدولية.

وعقب ذلك، استعرض رئيس الجامعة أمام المجلس عرضًا تقديميًا شاملًا لأبرز إنجازات وأنشطة وفعاليات الجامعة خلال شهر نوفمبر 2026، متناولًا نتائج زيارته إلى جمهورية الصين، وما أسفرت عنه من توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغسو للمحيطات (Jiangsu Ocean University)، برئاسة الأستاذ الدكتور يوان لينوانغ (Yuan Linwang)، رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور شين شين (Shen Xin)، نائب رئيس الجامعة، والسيد هان شياوجي (Han Xiaojie)، مدير مكتب التبادل والتعاون الدولي، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعتين.



و استعرض رئيس جامعة بورسعيد أوجه التعاون المثمر مع جامعة جنت البلجيكية، وما يشهده هذا التعاون من خطوات متقدمة نحو تفعيل برامج أكاديمية دولية مشتركة، بما يسهم في تعزيز فرص التبادل الأكاديمي والبحثي ويدعم توجه الجامعة نحو تدويل التعليم.

وتطرق العرض كذلك إلى أبرز المؤتمرات العلمية والفعاليات الدولية التي نظمتها الجامعة، ومن بينها الندوة الدولية للمخطوطات، التي شهدت استضافة الأستاذ الدكتور إيمون كرايل (Prof. Dr. Aymon Kreil)، الأكاديمي بجامعة جنت البلجيكية والمتخصص في الدراسات العربية،



وفي سياق اهتمام الجامعة بأبنائها الطلاب، أشاد الأستاذ الدكتور شريف صالح بالجهود المتميزة التي يبذلها قطاع رعاية الطلاب، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد بيومي، وفريق العمل بالقطاع، في دعم ورعاية الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والمسابقات والمنافسات المحلية والدولية، مثمنًا ما حققه أبناء الجامعة من مراكز متقدمة وإنجازات مشرفة في العديد من المحافل، بما يعكس ما يمتلكونه من مواهب وقدرات وإمكانات تنافسية متميزة.

ووجه رئيس الجامعة بالاستعداد لتنظيم احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين في مختلف الأنشطة الطلابية، تقديرًا لما حققوه من إنجازات مشرفة أسهمت في رفع اسم جامعة بورسعيد عاليًا، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بأبنائها المتميزين، وحرصها الدائم على دعم مواهبهم وتحفيزهم لمواصلة النجاح والتميز.

وقدم سيادته، باسم مجلس الجامعة وجميع منتسبيها، خالص التهنئة لأبنائه الطلاب، مشيدًا بما قدموه من نماذج مشرفة تعكس قدرة شباب الجامعة على المنافسة والتميز محليًا ودوليًا.



وفي ختام مناقشة الموضوعات الأكاديمية، وافق مجلس جامعة بورسعيد على منح درجة الماجستير لعدد 34 باحثًا، ودرجة الدكتوراه لعدد 6 باحثين، تأكيدًا لحرص الجامعة على دعم منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، وتشجيع الباحثين على مواصلة مسيرتهم العلمية، وإعداد كوادر بحثية قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية ومواكبة التطورات العلمية والمعرفية.