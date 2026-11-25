استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الدكتور يسري الكومي، مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل والسواحل الشمالية، التابع لوزارة الموارد المائية والري.

وذلك في إطار بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ مستهدفات المشروع، ومناقشة آليات تعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة بالمناطق الساحلية بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة و دكتورة سالي عبد الستار عناني مدير عام شئون البيئة بالمحافظة

محافظ بورسعيد يستقبل مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتـا النيل والسواحل

وتناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين محافظة بورسعيد والقائمين على المشروع، في ضوء أهمية المحافظة وموقعها الجغرافي باعتبارها إحدى المدن الساحلية، وما تتطلبه من جهود وإجراءات استباقية للتعامل مع التحديات والآثار المحتملة للتغيرات المناخية، بما يسهم في حماية المناطق الساحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية وتحقيق الاستدامة البيئية

كما تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري، والاستفادة من الدراسات والخبرات الفنية التي يوفرها المشروع، لدعم خطط المحافظة في التعامل مع التغيرات المناخية، ووضع حلول مستدامة تسهم في الحد من آثارها على المناطق الساحلية والبنية التحتية، وتعزيز مقومات التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد.