تعمل الحكومة على تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر، عبر مجموعة من التحركات والجهود تشمل استكمال إطار الحوكمة لإطلاق صندوق متخصص للتمويل، وتفعيل برنامج «قمم»، وتشكيل مجموعات عمل قطاعية، إلى جانب تيسير إجراءات تأسيس الشركات والتوسع في فرص التمويل والاستثمار.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب لقاءين موسعين عُقدا يوم 24 نوفمبر 2026، تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026»، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة.

كما تأتي بالتزامن مع مؤشرات تعكس انتقال منظومة ريادة الأعمال المصرية من مرحلة التأسيس وبناء البنية المؤسسية إلى مرحلة التوسع والنمو، وفق تحليل صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ما أبرز التحركات والجهود لدعم الشركات الناشئة؟

صندوق متخصص للتمويل: العمل على إنهاء هيكل الحوكمة الخاص بإطلاق صندوق متخصص لتمويل الشركات الناشئة، تديره شركة «إن آي كابيتال»، بمساهمات محلية وأجنبية، بما يعزز القيمة المضافة لهذه الشركات ويدعم توسعها محليًا وإقليميًا، بالتوازي مع مبادرة تمويلية موحدة بقيمة مليار دولار حتى عام 2030 لتوفير آليات استثمار متنوعة في مختلف مراحل النمو.

تفعيل برنامج «قمم»: المضي قدمًا في تفعيل البرنامج المخصص لرعاية الشركات الناشئة سريعة النمو وتحويلها إلى شركات مليارية (Unicorns)، بالتوازي مع حزمة من البرامج الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي والابتكاري في الناتج المحلي الإجمالي.

تشكيل مجموعات عمل قطاعية: بدء تشكيل مجموعات عمل قطاعية تضم الشركات الناشئة في كل تخصص، لفتح قنوات تواصل مباشرة ومستدامة مع الوزارات المعنية، بهدف التدخل السريع لحل المشكلات العالقة.

تيسير إجراءات تأسيس الشركات وممارسة النشاط: إطلاق الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة، وإتاحة خدمات رقمية عبر بوابة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتسريع إجراءات التأسيس والترخيص وخفض الوقت والتكلفة التشغيلية، إلى جانب اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية والتخارج.

معالجة التحديات الضريبية والجمركية والتمويلية: طرح ممثلو صناديق الاستثمار ورواد الأعمال خلال اللقاءين ضرورة معالجة التحديات الضريبية والجمركية والتنظيمية التي تواجه الشركات الناشئة، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاعات الواعدة التي تعاني فجوات تمويلية، مثل تكنولوجيا التعليم.

دعم الابتكار وبناء القدرات الريادية: إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شبكة مراكز إبداع مصر الرقمية (Creativa) في أكثر من 20 محافظة، وإطلاق منصة إبداع مصر، وتأسيس مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عام 2023 لدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة وتمكين الشباب من تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة.

دعم المشاركة في المناقصات والتوسع بالأسواق العالمية: بحث آليات إشراك رواد الأعمال في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتقديم حوافز لتمكين الشركات التكنولوجية المحلية من إحلال الواردات وتوطين الصناعة، إلى جانب برنامج (Soft Landing) الذي يستهدف تمكين الشركات الناشئة من التوسع من وإلى مصر وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار المتخصصة.

ما ترتيب مصر في مؤشرات ريادة الأعمال؟

المركز 65 عالميًا في مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة العالمي لعام 2026، وصدارة دول شمال إفريقيا بقاعدة تضم نحو 718 شركة ناشئة وقيمة إجمالية للمنظومة تُقدَّر بنحو 10.6 مليار دولار.

الترتيب 35 عالميًا في مؤشر بيئة ريادة الأعمال الوطنية (NECI) خلال عام 2025.

المركز الخامس بين 27 دولة إفريقية في مؤشر بيئة ريادة الأعمال الإفريقية (AEEI) لعام 2026.