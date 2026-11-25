أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، في مؤشر على استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار الدبلوماسي الرامي إلى إنهاء الحرب، رغم استئناف الاتصالات بين الأطراف خلال الفترة الأخيرة.

انعقاد الجولة الجديدة

وتأتي التصريحات الروسية في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن مستقبل المفاوضات، وسط خلافات تتعلق بترتيبات انعقاد الجولة الجديدة، وطبيعة المشاركة الدولية فيها، إلى جانب القضايا السياسية والأمنية المرتبطة بالتوصل إلى تسوية للنزاع.

وكانت المباحثات الثلاثية قد استؤنفت في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، بعد توقف استمر نحو تسعة أشهر. وتركزت المناقشات على سبل إنهاء الحرب، والضمانات الأمنية، والقضايا الإنسانية، فيما لم تسفر عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار أو تسوية الخلافات الرئيسية.

استمرار المفاوضات

وفي تطور متصل، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في 24 نوفمبر، أن موسكو تتوقع استمرار المفاوضات، مشيرا إلى أن موعد الجولة المقبلة لم يتحدد بعد، وأن أبوظبي لا تزال الخيار المطروح لاستضافة اللقاءات المقبلة.

كما أبدت روسيا تحفظات على توسيع إطار المفاوضات ليشمل الدول الأوروبية، في ظل مطالبة عدد من العواصم الأوروبية بالمشاركة في العملية التفاوضية، بينما قالت موسكو إنها لا ترى حتى الآن قيمة مضافة واضحة لمشاركتها.

وتعكس هذه التطورات استمرار التعقيدات التي تواجه الجهود الأمريكية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف، خصوصا في ظل الخلافات بشأن الضمانات الأمنية ومستقبل الأراضي المتنازع عليها وشروط إنهاء العمليات العسكرية.

وبذلك، يبقى استئناف المفاوضات مرهونا بالتوافق على موعد الجولة المقبلة وترتيباتها، دون وجود إعلان رسمي حتى الآن عن جدول زمني جديد للمحادثات.