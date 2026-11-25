تعتزم بولندا إنشاء منطقة حظر طيران على طول حدودها الشرقية، في إطار خططها لتعزيز الإجراءات الأمنية وحماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وسط تصاعد المخاوف من التهديدات الجوية الروسية.

وقال نائب وزير الدفاع البولندي، سيزاري تومتشيك، الأربعاء، إن بلاده تستهدف دخول القرار حيز التنفيذ بنهاية ديسمبر أو بداية يناير المقبل.

وأوضح تومتشيك، في تصريحات لمحطة «RMF24» البولندية، أن منطقة الحظر الجوي ستمتد لمسافة تتراوح بين 12 كيلومتراً وعدة عشرات من الكيلومترات من الحدود الشرقية للبلاد.

وأكد أن حماية الجناح الشرقي للناتو لا تزال أولوية بالنسبة لبولندا، مشيراً إلى إجراءات دفاعية تشمل برنامج «الدرع الشرقي» ونشر الطائرات المقاتلة لحماية المجال الجوي البولندي.

ويأتي الإعلان بعد أيام من كشف المدعين العامين البولنديين سقوط ثلاثة صواريخ كروز روسية من طراز «Kh-101» في شرق بولندا يوم 20 نوفمبر.

وأضاف نائب وزير الدفاع أن بلاده راجعت إجراءات عمل الطيارين قبل نحو شهرين، واستبدلت التعرف البصري على الطائرات الأجنبية بنظام التعرف الإيجابي على الطائرات والتهديدات الجوية المحتملة.

وفيما يتعلق بإمكانية اعتراض الصواريخ الروسية فوق المجال الجوي الأوكراني قبل وصولها إلى أراضي دول الناتو، أوضح تومتشيك أن تنفيذ مثل هذه الخطوة يتطلب قراراً مشتركاً من جميع أعضاء الحلف.

وأشار إلى أن الناتو لا يؤيد هذا المقترح في الوقت الحالي، بسبب وجود تعقيدات مختلفة، مؤكداً ضرورة اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالمجال الجوي فوق أوكرانيا بصورة جماعية بين دول الحلف.