أعرب وزير الاستثمار محمد فريد عن تقديره لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على دعمه لإطلاق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت ثمرة حوار مباشر وممتد مع مجتمع الأعمال وشركات الاستشارات المالية والقانونية لرصد التحديات العملية ومعالجتها.

وأوضح الوزير أن العمل بدأ بما يمكن تعديله سريعاً عبر اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة مع مراعاة المقارنة بالتشريعات الدولية، بينما يجري العمل بهدوء على الملفات التي تتطلب تعديلات تشريعية على مستوى القانون لإقرارها في التوقيتات المناسبة، مشيراً إلى أن التعديلات الحالية تستهدف إزالة العقبات التي تعطل النشاط اليومي واستمرارية الشركات.

ولفت فريد إلى أن المنشآت الفردية التي يتجاوز عددها مليون و200 الف منشأة في مصر كانت تواجه مأزق حقيقياً عند توسع أعمالها ورغبتها في التحول إلى شركة مساهمة، حيث كانت تقف اللائحة عائقاً أمام هذا التحول وتخلق إشكاليات في السجل التجاري وإصدار الأسهم، وهو ما تعالجه التعديلات الجديدة لحل الاختناقات ودعم نمو هذه الكيانات. وتطرق الوزير إلى ملف التقييم الذي نوقش باستفاضة في اجتماعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن الاقتصار سابقاً على معايير التقييم الخاصة بالوزارة أو الهيئة العامة للاستثمار خلق فجوة مع الشركات الناشئة والتكنولوجية التي لا تعتمد على الآلات والمعدات التقليدية، بل تقوم على الأصول غير الملموسة والملكية الفكرية والاسم التجاري، ولا يرتبط حجم استثماراتها برأس المال المقيد، مما كان يعطل صفقات الاستثمار وزيادات رؤوس الأموال والاندماج.



وأكد فريد أن التعديلات أرست مبدأ الاعتراف بمعايير التقييم المعتمدة في الدولة المصرية، بما في ذلك معايير تقييم الشركات الناشئة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمعايير المعمول بها لدى البنك المركزي، بحيث تستند عمليات زيادة رأس المال بأعلى من القيمة الاسمية أو الاندماج إلى معايير موحدة ومعترف بها.

وأضاف أن تنفيذ أعمال التقييم سيتاح للجهات المرخص لها من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، مع إتاحة انضمام شركات أخرى وفق ضوابط ومعايير واختبارات تضمن الالتزام بالقواعد المهنية، لافتاً إلى أن ذلك يواجه محدودية الطاقات البشرية داخل قطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار مقارنة بنحو 450 ألف شركة، ويقضي على فترات الانتظار الطويلة التي كانت تمتد أحياناً إلى عام لإتمام عمليات التقييم والاندماج على أرض الواقع.