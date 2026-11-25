قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاربعاء، إحالة أوراق المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل مسكنهما بمنطقة سيدي بشر قبلي، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامها.

وحددت المحكمة اليوم الخامس من دور شهر ديسمبر المقبل، موعدًا للنطق بالحكم في القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي، شرق الإسكندرية.

وبالانتقال والفحص، عُثر داخل الشقة على جثمان سيدة جرى تقطيعه إلى أجزاء، فيما كشفت المعاينة عن وجود أجزاء من الجثمان داخل أماكن متفرقة بالمسكن، من بينها الرأس داخل الفريزر، الأمر الذي أثار صدمة واسعة بين أهالي المنطقة.

وكشفت التحريات أن ابنة المجني عليها، وهي محامية، وراء ارتكاب الواقعة، حيث جرى ضبطها بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، عقب هروبها من الإسكندرية.

وبحسب ما ورد بالتحقيقات، أقرت المتهمة بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى نشوب مشادة بينها وبين والدتها بسبب خلافات أسرية، انتهت بقيامها بخنقها، ثم تقطيع الجثمان على مدار يومين.

كما خضعت المتهمة للفحص النفسي بناءً على قرار جهات التحقيق، وانتهى تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية إلى سلامة إدراكها وإرادتها وعدم وجود اضطراب نفسي مؤثر على مسؤوليتها وقت ارتكاب الواقعة.