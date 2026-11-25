نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، بهدف إعادة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية، وفتح الطريق أمام المواطنين والمركبات.

1283 إشغال طريق وإزالة حواجز وتعديات

وشملت الحملات أحياء شرق ووسط وغرب والمنتزه أول والمنتزه ثان، وأسفرت عن ضبط ورفع 1283 حالة إشغال طريق، وإزالة 262 حالة هالك، إلى جانب إزالة سقايف وتعريشات وحواجز مخالفة، وتشميع 2 محل تجاري، والتحفظ على مركبتي تروسيكل وسقالة تشطيب ومكبرات صوت، وتوجيه إخطارات للمنشآت المخالفة لاستصدار التراخيص اللازمة.

استمرار الحملات لفرض الانضباط بالشارع

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار الحملات الميدانية المكثفة بجميع الأحياء للتصدي للإشغالات والتعديات، وعدم السماح بإعاقة حركة المواطنين أو التعدي على الأرصفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن حق المواطن في رصيف آمن وشارع منظم.