حذر الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، من استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل عدة سيناريوهات، في ظل التهديدات العسكرية المتبادلة والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات.

وأوضح سمير، خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن فرص تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية عسكرية واسعة ضد إيران قد تواجه قيودًا بعد 3 يناير المقبل، مع بدء الكونجرس الجديد أعماله، واحتمالات تحرك الديمقراطيين لتقييد صلاحيات الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية أو توفير التمويلات اللازمة لها.

وقال إن ارتفاع أسعار الوقود والتضخم يمثلان ضغوطًا إضافية على الإدارة الأمريكية، لافتًا إلى أن تداعيات الحرب على أسواق الطاقة تنعكس بصورة مباشرة على المواطن الأمريكي، بينما يمثل مضيق هرمز إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بحرية عبور السفن والرسوم التي تطالب بها إيران.

وفيما يتعلق بإسرائيل، أكد أن بنيامين نتنياهو لا يزال يمتلك صلاحية اتخاذ قرارات عسكرية بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال، محذرًا من احتمالات توظيف التصعيد مع إيران في الحسابات السياسية والانتخابية الداخلية، بما قد ينعكس على مسار المواجهة خلال الفترة المقبلة.